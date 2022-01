Domenico Biscardi trovato senza vita nella sua casa a Napoli. Chi era e come è morto il medico no vax (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Domenico Biscardi è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Napoli. Genetista e farmacologo, era noto per il suo lavoro incentrato sui vaccini anti Covid. Le cause del decesso sarebbero da ricondurre a un infarto. Domenico Biscardi: chi era e come è morto il medico no vax Il dottor Domenico Biscardi, genetista e farmacologo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è statosua abitazione a. Genetista e farmacologo, era noto per il suo lavoro incentrato sui vaccini anti Covid. Le cause del decesso sarebbero da ricondurre a un infarto.: chi era eilno vax Il dottor, genetista e farmacologo, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

GirolamoNavarra : RT @sc_it_official: #Biscardi temeva per la sua vita? Ultime rivelazioni in un audio shock: 'Se devo morire voglio morire da eroe'. Dubbi s… - romina_vinci : @AlessandroFusi9 Avvocato Fusillo, la prego, faccia qualcosa a proposito della morte del Dott. Domenico Biscardi e… - molossodilodi : RT @LucianoCesarett: Dopo il dottor #dedonno (plasma) e il chimico Andreas #Noack (scoperte su idrossido di grafene), trovato morto anche i… - ConniCostini : Morto Domenico Biscardi, il ricercatore campano trovato senza vita in casa - DanielaBertacci : DOMENICO BISCARDI - Quello che 'non si deve sapere' -