Djokovic, violato l'isolamento per l'intervista all'Equipe (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo aver scoperto di essere positivo al Covid, il 18 dicembre scorso Novak Djokovic ha violato l'isolamento previsto incontrando a Belgrado giornalisti dell'Equipe per un'intervista. Lo ha ammesso lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo aver scoperto di essere positivo al Covid, il 18 dicembre scorso Novakhal'previsto incontrando a Belgrado giornalisti dell'per un'. Lo ha ammesso lo ...

