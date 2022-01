Djokovic nei guai anche in Serbia, la premier: “Ha chiaramente infranto la legge” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novak Djokovic nei guai anche in Serbia. Il tennista serbo sta attendendo la decisione del governo australiano per poter partecipare o meno agli Australian Open 2022, ma i problemi emergono anche in patria. Il numero uno al mondo ha infatti ammesso di aver concesso un’intervista pur sapendo di essere positivo al Covid e di aver dichiarato il falso sui documenti per entrare in Australia. Solo pochi giorni fa, il primo ministro serbo Ana Brnabic, in un’intervista alla BBC, ha affermato: “Se Djokovic fosse uscito sapendo di avere un test PCR positivo, sarebbe una chiara violazione delle leggi serbe. Se sei positivo devi stare in isolamento. Non so quando ha effettivamente avuto i risultati del test, quindi c’è una zona grigia, l’unica risposta può essere fornita da Novak“. La risposta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novakneiin. Il tennista serbo sta attendendo la decisione del governo australiano per poter partecipare o meno agli Australian Open 2022, ma i problemi emergonoin patria. Il numero uno al mondo ha infatti ammesso di aver concesso un’intervista pur sapendo di essere positivo al Covid e di aver dichiarato il falso sui documenti per entrare in Australia. Solo pochi giorni fa, il primo ministro serbo Ana Brnabic, in un’intervista alla BBC, ha affermato: “Sefosse uscito sapendo di avere un test PCR positivo, sarebbe una chiara violazione delle leggi serbe. Se sei positivo devi stare in isolamento. Non so quando ha effettivamente avuto i risultati del test, quindi c’è una zona grigia, l’unica risposta può essere fornita da Novak“. La risposta ...

