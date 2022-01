Djokovic, media australiani: «Rischia 5 anni per prove false». E ammette di aver violato l'isolamento da positivo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novak Djokovic lo ammette: due giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus ha infranto le regole di isolamento per incontrare un giornalista per una intervista. Su Instagram, Djokovic ha... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novaklo: due giorni dopo essere risultatoal coronavirus ha infranto le regole diper incontrare un giornalista per una intervista. Su Instagram,ha...

