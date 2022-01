(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novakha ammesso che c'è unnella compilazione deldiconsegnato al suo arrivo a Melbourne, in Australia. Secondo quanto il tennista ha scritto in un post sui ...

Advertising

FiorinoLuca : Rafael #Nadal interpellato a Melbourne sulla questione Novak #Djokovic. 'Dal mio punto di vista, l'unica cosa che… - RAYAN44357695 : RT @Gazzetta_it: Djokovic: “Il mio agente ha sbagliato nel documento di immigrazione. L’intervista? Un errore” - Gazzetta_it : Djokovic: “Il mio agente ha sbagliato nel documento di immigrazione. L’intervista? Un errore” - peterkama : Djokovic: 'Errore nella dichiarazione viaggi? Colpa del mio agente' - ValerioPastore1 : RT @l_angiolini: Lo sbruffoncello: “ha stato il mio staff” Ma nonostante fosse positivo ha fatto interviste, foto, ha viaggiato non dichia… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic mio

... sul formulario è stato dichiarato chenon aveva viaggiato nei 14 giorni precedenti il suo ... 'Ilagente si scusa in modo sincero per l'errore amministrativo nel segnare la casella ...Ilagente ha sbagliato a compilare la domanda relativa ai viaggi in Australia. C'è disinformazione': "Non farò più alcun commento sulla vicenda" "Sentivo fosse importante chiarire la ...Un viaggio a Marbella nei 14 giorni che hanno preceduto l’arrivo a Melbourne, un Pcr dal risultato controverso. Altri due capi d’accusa per Novak ...La star del tennis si difende con una lunga dichiarazione sui social e ammette leggerezze sia sui documenti d’ingresso in Australia che sul suo ...