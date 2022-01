Djokovic, giornalista Equipe: “Non mi disse che era positivo al Covid” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novak Djokovic ha rivelato di aver rilasciato un’intervista all’Equipe pur sapendo di essere positivo al Covid-19 ed ora ne parla proprio il giornalista francese. Franck Ramella, in un’articolo pubblicato dallo stesso quotidiano sportivo, racconta di aver appreso del contagio solo dopo il fermo del tennista in Australia. Ben oltre dunque lo svolgimento dell’intervista, risalente allo scorso 18 dicembre e avvenuta in Serbia in occasione della consegna a Djokovic del Champions Award dell’Equipe. Il reporter racconta anche che gli era stato chiesto di non fare domande sui vaccini nel corso dell’intervista, durata circa 30 minuti. Il giornalista sottolinea inoltre che il serbo ha indossato la mascherina durante il colloquio. Djokovic ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novakha rivelato di aver rilasciato un’intervista all’pur sapendo di essereal-19 ed ora ne parla proprio ilfrancese. Franck Ramella, in un’articolo pubblicato dallo stesso quotidiano sportivo, racconta di aver appreso del contagio solo dopo il fermo del tennista in Australia. Ben oltre dunque lo svolgimento dell’intervista, risalente allo scorso 18 dicembre e avvenuta in Serbia in occasione della consegna adel Champions Award dell’. Il reporter racconta anche che gli era stato chiesto di non fare domande sui vaccini nel corso dell’intervista, durata circa 30 minuti. Ilsottolinea inoltre che il serbo ha indossato la mascherina durante il colloquio....

Advertising

melanierenzulli : RT @Agenzia_Ansa: Il giornalista francese dell'Equipe che lo scorso 18 dicembre ha intervistato in Serbia Novak Djokovic non era stato info… - maurizioneri79 : Se #Djokovic non voleva deludere un giornalista faceva prima a vaccinarsi così non li deludeva tutti. #COVID19 #AusOpen - fisco24_info : Djokovic, violato l'isolamento per l'intervista all'Equipe: 'Non volevo deludere il giornalista, è stato un errore' - Agenzia_Ansa : Il giornalista francese dell'Equipe che lo scorso 18 dicembre ha intervistato in Serbia Novak Djokovic non era stat… - Sara_DiTe : RT @mafronte: #Djokovic dice che non ha rispettato l'isolamento per non 'deludere' un giornalista che doveva intervistarlo. Se io fossi que… -