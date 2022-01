Djokovic confessa: ho violato l’isolamento quando ero positivo per un’intervista. Rischia 5 anni di carcere (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novak Djokovic confessa di aver violato l’isolamento obbligatorio mentre era contagiato. E, quindi, a questo punto, si risolve un problema, quello con il governo australiano che non vuole farlo entrare nel Paese ritenendolo un no vax ma, al contempo, se ne apre un altro per la violazione dell’isolamento obbligatorio. Due giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus Djokovic ha infranto le regole di isolamento per incontrare un giornalista per una intervista. Lo ammette lui stesso su Instagram. Djokovic ha ammesso che sì, avrebbe dovuto rimandare l’appuntamento con il giornalista. “Mi sono sentito in dovere di condurre l’intervista a L’Equipe perché non volevo deludere il giornalista“, ha scritto Djokovic nel post di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novakdi averobbligatorio mentre era contagiato. E, quindi, a questo punto, si risolve un problema, quello con il governo australiano che non vuole farlo entrare nel Paese ritenendolo un no vax ma, al contempo, se ne apre un altro per la violazione delobbligatorio. Due giorni dopo essere risultatoal coronavirusha infranto le regole di isolamento per incontrare un giornalista per una intervista. Lo ammette lui stesso su Instagram.ha ammesso che sì, avrebbe dovuto rimandare l’appuntamento con il giornalista. “Mi sono sentito in dovere di condurre l’intervista a L’Equipe perché non volevo deludere il giornalista“, ha scrittonel post di ...

