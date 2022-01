Djokovic ammette | “Positivo al Covid ho rotto isolamento per intervista”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novaklo: due giorni dopo essere risultatoal coronavirus ha infranto le regole diper incontrare un giornalista per una. Su Instagram, il numero uno del tennis mondiale ha ammesso che sì, avrebbe dovuto rimandare. “Mi sono sentito in dovere di condurre l’a L’Equipe perché non volevo deludere il giornalista”, ha scrittonel post di Instagram. Iha garantito che in quell’occasione ha ”preso le distanze sociali e ho indossato una mascherina, tranne quando è stata scattata una fotografia”. Nel post, il campione serbo ha anche accusato il suo agente di aver commesso un errore nel modulo di viaggio per l’Australia, dove è andato per giocare gli Open 2022. E’ invece ...

Novakha ammesso in un post su Instagram che la dichiarazione di viaggio rilasciata alle autorità di frontiera al suo arrivo in Australia conteneva informazioni non corrette, avendo affermato nel ...Lo fa con un messaggio su Instagram in cui parla di disinformazione sulle sue uscite pubbliche in Serbia nonostante un test positivo al Covid ma poiuna serie di errori. Il No Vax, ...E in queste ore sta emergendo un ulteriore problema in merito alle dichiarazioni di Djokovic per ottenere il visto ... pubbliche in Serbia nonostante un test positivo al Covid ma poi ammette una serie ...Novak Djokovic ha ammesso di aver commesso “degli errori” nella compilazione del modulo di ingresso in l'Australia e nel suo comportamento dopo essere risultato positivo al Covid-19 a dicembre, mentre ...