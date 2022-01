Djokovic ammette di aver violato l’isolamento mentre era positivo

Advertising

DavidPuente : Quindi, ammette di aver fatto un test e senza attendere l'esito è andato a farsi bello con dei minorenni senza masc… - fanpage : #Djokovic ammette di essere stato positivo al #Covid e di non essersi isolato, poi chiarisce gli errori sul certifi… - SkyTG24 : Australian Open, Djokovic ammette: “Ho commesso errori” - ilriformista : La difesa di #Djokovic rischia di trasformarsi in autogol: il campione ammette di aver violato la quarantena e addo… - cafifal : RT @fanpage: #Djokovic ammette di essere stato positivo al #Covid e di non essersi isolato, poi chiarisce gli errori sul certificato di via… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic ammette

Sul secondo puntola propria colpa, scaricandola in parte sul membro del suo team che ha compilato il modulo: si è tratta di un errore umano e non volontario, in tempi difficili, e...Novakha ammesso "un errore umano e certamente non volontario" nella compilazione del modulo di ... Il campione serbo loin un post su Instagram mentre è ancora in attesa del visto. ...Il tennista su Instagram: "Un errore". Nuovi problemi anche sui documenti per entrare in Australia. I media: Rischia 5 anni" ...Informazioni non vere nella richiesta d'ingresso in Australia del tennista serbo. In precedenza in Serbia, sebbene positivo, avrebbe incontrato un giornalista francese per un'intervista. I fuzionari d ...