Djokovic agli eventi sportivi con il Covid: “Distanze sociali e mascherina” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novak Djokovic lo ammette: due giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus ha infranto le regole di isolamento per incontrare un giornalista per una intervista. Su Instagram, il numero uno del tennis mondiale ha ammesso che sì, avrebbe dovuto rimandare. “Mi sono sentito in dovere di condurre l’intervista a L’Equipe perché non volevo deludere il giornalista”, ha scritto Djokovic nel post di Instagram. Djokovic ha garantito che in quell’occasione ha ”preso le Distanze sociali e ho indossato una mascherina, tranne quando è stata scattata una fotografia”. Nel post, il campione serbo ha anche accusato il suo agente di aver commesso un errore nel modulo di viaggio per l’Australia, dove è andato per giocare gli Open 2022. E’ invece ”disinformazione”, ha aggiunto, quella che sostiene ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Novaklo ammette: due giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus ha infranto le regole di isolamento per incontrare un giornalista per una intervista. Su Instagram, il numero uno del tennis mondiale ha ammesso che sì, avrebbe dovuto rimandare. “Mi sono sentito in dovere di condurre l’intervista a L’Equipe perché non volevo deludere il giornalista”, ha scrittonel post di Instagram.ha garantito che in quell’occasione ha ”preso lee ho indossato una, tranne quando è stata scattata una fotografia”. Nel post, il campione serbo ha anche accusato il suo agente di aver commesso un errore nel modulo di viaggio per l’Australia, dove è andato per giocare gli Open 2022. E’ invece ”disinformazione”, ha aggiunto, quella che sostiene ...

Advertising

GuidoDeMartini : PER GLI AMICI che non apprezzano la partecipazione di Novak Djokovic agli Australian Open di tennis ?? #Djokovic… - GuidoDeMartini : ?????? SARÀ UN PIACERE tifare per una persona libera e coerente come il N1 Djokovic agli Australian open di tennis!… - GuidoDeMartini : Novak Djokovic ha donato, senza farsi pubblicità, un milione di euro agli ospedali di Bergamo. La cifra non è sicur… - fra80liccardo : @alesirigu70 @CucchiRiccardo cosa c'entra Djokovic in Italia... il Dott. Cucchi ha detto che deve chiedere scusa pe… - boragayspower : RT @ilsainel: Djokovic ha ammesso di aver fatto il photoshoot senza mascherina SAPENDO di essere positivo. Rischia 3 anni: 1. In Serbia, d… -