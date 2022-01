Disuguaglianze, senza redistribuzione della ricchezza si perde fiducia nel futuro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Gaetano Fausto Esposito * “Allorché le ricchezze si restringono in poche mani, allorché pochi sono i ricchi e molti gli indigenti, questa felicità privata di poche membra non farà sicuramente la felicità di tutto il corpo, anzi … ne farà la rovina”, così si esprimeva Gaetano Filangieri nel 1780. La disuguaglianza economica è stata ulteriormente acuita dalla pandemia. Recentemente è stato pubblicato il World Inequality Report 2022 che misura l’ampliamento delle differenze di reddito e di ricchezza nel mondo. Oggi il livello di disuguaglianza globale sembra essere addirittura superiore a quello esistente alla fine del 1800, tanto che la quota di reddito relativa alla metà più povera della popolazione (circa 2,5 miliardi di persone adulte) è la metà di quella rilevata all’inizio del 1880. In verità nei decenni c’è stata riduzione delle differenze, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Gaetano Fausto Esposito * “Allorché le ricchezze si restringono in poche mani, allorché pochi sono i ricchi e molti gli indigenti, questa felicità privata di poche membra non farà sicuramente la felicità di tutto il corpo, anzi … ne farà la rovina”, così si esprimeva Gaetano Filangieri nel 1780. La disuguaglianza economica è stata ulteriormente acuita dalla pandemia. Recentemente è stato pubblicato il World Inequality Report 2022 che misura l’ampliamento delle differenze di reddito e dinel mondo. Oggi il livello di disuguaglianza globale sembra essere addirittura superiore a quello esistente alla fine del 1800, tanto che la quota di reddito relativa alla metà più poverapopolazione (circa 2,5 miliardi di persone adulte) è la metà di quella rilevata all’inizio del 1880. In verità nei decenni c’è stata riduzione delle differenze, ...

Ultime Notizie dalla rete : Disuguaglianze senza Salmaso 'Tanti morti Covid sono ingiustificati'/ 'Forse sistema sanitario ha colpe' L'Istituto superiore di sanità prova a farlo, ma è difficile senza un sistema digitalizzato ... soprattutto avendo ampia evidenza delle disuguaglianze e dei danni psicologici che provoca ".

Viaggio nelle disuguaglianze prodotte dalla Dad Questa è la prima delle disuguaglianze e insieme è la più avvertita. Ci sono ragazzi che anche con ... E, trincerati nel silenzio, senza scuola stanno male. La Dad priva tutti i ragazzi dello sguardo ...

Disuguaglianze, senza redistribuzione della ricchezza si perde fiducia nel futuro Il Fatto Quotidiano Draghi difende la riapertura scuole: “La Dad crea disuguaglianze” In alcune città i giorni di scuola in presenza sono stati solo 42 in un anno Rivendica a gran voce, il presidente del Consiglio, la riapertura delle scuole, senza ritardi e senza rinvii: i ragazzi in ...

Scuola: rettore Bocconi, 'Dad ha creato disuguaglianze, governo coraggioso' Milano, 11 gen. La didattica a distanza nella scuola italiana è stata “un creatore di differenze e disuguaglianze che hanno generato un ‘divide' importante”. Pe ...

