Diana Del Bufalo, il suo futuro lavorativo a rischio dopo la polemica ‘no vax’? L’indiscrezione (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Diana Del Bufalo finisce di nuovo al centro del gossip. L’attrice, infatti, solo qualche settimana fa era stata coinvolta in alcune polemiche sul web dopo aver espresso le sue teorie sul vaccino anti-Covid e aver spiegato la sua scelta di non sottoporsi al ciclo vaccinale. In realtà solo dopo essersi beccata tantissime critiche, l’influencer ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Delfinisce di nuovo al centro del gossip. L’attrice, infatti, solo qualche settimana fa era stata coinvolta in alcune polemiche sul webaver espresso le sue teorie sul vaccino anti-Covid e aver spiegato la sua scelta di non sottoporsi al ciclo vaccinale. In realtà soloessersi beccata tantissime critiche, l’influencer ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

RobertoBurioni : A tutti sfugge qualche parola, anche a me in passato è scappata qualche frase di troppo in campi non di mia compete… - Corriere : Diana Del Bufalo si scusa per le frasi contro il vaccino: «Non ho competenze per parlarne» - zazoomblog : Vi ricordate com’era Diana Del Bufalo ad Amici 10? Irriconoscibile! - #ricordate #com’era #Diana #Bufalo - screwgub : RT @ilmanifesto: Tim Berne e Alexander Hawkins, il grande jazz. E ancora: Gué, Windopen, Tinsley Ellis, Wadada Leo Smith, The Weeknd (foto)… - ParliamoDiNews : Diana Del Bufalo e il vaccino contro il Covid, `show a rischio`. Finisce in disgrazia? – Libero Quotidiano #diana… -