Dexter: New Blood, altre stagioni dopo il finale? "Potrebbero esserci nuove storie" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo showrunner della miniserie Dexter: New Blood, non esclude la possibilità di ulteriori stagioni dopo il finale andato in onda stasera: ecco in che modo potrebbe andare avanti. Clyde Phillips, lo showrunner della miniserie Dexter: New Blood, non esclude la possibilità di ulteriori stagioni, come ha spiegato in un'intervista concessa a Deadline e pubblicata subito dopo l'aggiunta del finale alla stagione completa sull'app di Showtime (la messa in onda lineare è avvenuta ieri sera, mentre in Italia l'episodio è stato trasmesso su Sky Atlantic il 12 gennaio). ! Nell'ultimo episodio della serie - di cui abbiamo parlato nella recensione del finale di Dexter: New Blood, il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo showrunner della miniserie: New, non esclude la possibilità di ulterioriilandato in onda stasera: ecco in che modo potrebbe andare avanti. Clyde Phillips, lo showrunner della miniserie: New, non esclude la possibilità di ulteriori, come ha spiegato in un'intervista concessa a Deadline e pubblicata subitol'aggiunta delalla stagione completa sull'app di Showtime (la messa in onda lineare è avvenuta ieri sera, mentre in Italia l'episodio è stato trasmesso su Sky Atlantic il 12 gennaio). ! Nell'ultimo episodio della serie - di cui abbiamo parlato nella recensione deldi: New, il ...

Advertising

SempreCler : Ho appena visto la fine di Dexter New Blood e porca troia le bestemmieeeeeee - chiafonny : RT @badtasteit: #Dexter: New Blood stabilisce un record di ascolti e diventa la serie più vista di sempre su #Showtime - wintrrogers : Oltre al finale di dexter new blood che mi ha lasciato un po’ così oggi mi sono sparata anche eternal e non ho capi… - AndreaISMarengo : @SkyItalia ma che vuol dire che l’ultima puntata di Dexter New Blood non ha i sottotitoli? Ma che combinate? #DexterNewBlood - lucen65 : RT @Blutarsky72: Sono talmente entusiasta della finale di Supercoppa, che stasera preferisco vedere il finale di stagione di quella serie d… -