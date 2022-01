Delia Duran scrive una lunga lettera ad Alex Belli su Novella 2000 prima del suo ingresso al GFVIP (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La bella Delia Duran scrive una lettera ad Alex Belli sul noto Novella2000 L’ingresso di Delia Duran nella casa del L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La bellaunaadsul notoL’dinella casa del L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

CronacaSocial : Alex Belli e Delia Duran abbandonano la diretta: caos in studio. ???? - BITCHYFit : Delia Duran scrive ad Alex Belli: 'Ecco perché faccio l'experience del GF Vip' * - saragianni_ : RT @mrsincoerenza: Ma Delia Duran non stava mica facendo la quarantena a Roma? #gfvip - sonoingenua_ : RT @mrsincoerenza: Ma Delia Duran non stava mica facendo la quarantena a Roma? #gfvip - JordeenDanvers : Questo è un Delia Duran stan account -