Days Gone: l’ex-director svela come il sequel sarebbe dovuto essere (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Jeff Ross, ex-director di Bend Studio e creatore di Days Gone, rivela in un’intervista a USA Today in che modo si sarebbe dovuto presentare il sequel del suo gioco La decisione effettuata da Sony di non voler creare un sequel di Days Gone non è andata affatto giù a Jeff Ross, l’oramai ex-director di Bend Studio. In un’intervista precedente, egli ha rivelato come ogni proposta fatta a Sony riguardo la produzione di un nuovo titolo da parte del suo studio sembrasse non essere realmente presa in considerazione dall’azienda. Ross aveva infatti esposto alcune idee riguardo nuove produzioni, e l’opzione di un secondo capitolo di Days Gone avrebbe potuto ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Jeff Ross, ex-di Bend Studio e creatore di, rivela in un’intervista a USA Today in che modo sipresentare ildel suo gioco La decisione effettuata da Sony di non voler creare undinon è andata affatto giù a Jeff Ross, l’oramai ex-di Bend Studio. In un’intervista precedente, egli ha rivelatoogni proposta fatta a Sony riguardo la produzione di un nuovo titolo da parte del suo studio sembrasse nonrealmente presa in considerazione dall’azienda. Ross aveva infatti esposto alcune idee riguardo nuove produzioni, e l’opzione di un secondo capitolo diavrebbe potuto ...

Advertising

zazoomblog : Days Gone: l’ex-director svela come il sequel sarebbe dovuto essere - #Gone: #l’ex-director #svela #sequel - tuttoteKit : Days Gone: l'ex-director svela come il sequel sarebbe dovuto essere #BendStudio #DaysGone #tuttotek - Stone_ColdCrazy : Mi sarebbe piaciuto molto vedere un seguito di “Days Gone”, un gioco non perfetto e con parecchie magagne tecniche… - infoitscienza : Days Gone 2: ecco come sarebbe potuto essere. Le idee del team sul seguito cancellato - infoitscienza : Days Gone 2 è stato cancellato ma il director svela tanti dettagli su come sarebbe stato -