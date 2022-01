David Sassoli | venerdì i funerali di Stato L' ultimo saluto celebrato dal cardinale Zuppi

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - Martina95190659 : RT @Libero_official: Sconcerto a #DiMartedì: la #NoVax #FrancescaDonato sbandiera il sospetto che ci sia un legame tra la morte di #DavidSa… - ELodolini : RT @VeltroniWalter: David Sassoli, il giornalista che credeva nella politica e nei valori ?@Corriere? -

Ultime Notizie dalla rete : David Sassoli

avrà funerali di Stato . Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha dato infatti il via libera e le esequie si terranno venerdì alle 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, ...Anche il Comitato per la candidatura del volontariato a bene immateriale dell'Unesco ricordaMaria, scomparso a Roma l'11 gennaio. 'Conscompare un uomo politico e un giornalista di grande spessore umano', ha dichiarato Emanuele Alecci, portavoce del Comitato. 'Ha sempre rivendicato con orgoglio la sua formazione all'...Tutte le persone che fanno parte della Fondazione Antonio Megalizzi esprimono cordoglio per la scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, e si stringono attorno ai suoi famigliari ...Via libera del Consiglio dei ministri alla delibera dei funerali di Stato per David Sassoli. Le esequie si terranno venerdì alle 12 a Roma. La camera ardente per l'ultimo saluto al presidente del Parl ...