David Sassoli | la rabbia di Pierluigi Diaco | «Ai no-vax che esultano toglierei i social a vita»

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)nel mirino dei no-vax, ladi. Il giornalista e conduttore stasera a Ti Sento, il programma che conduce tutti i giorni su Rai Radio 2 e su RaiPlay, dedicherà l’apertura della trasmissione al ricordo di, presidente del Parlamento europeo e per tanti anni giornalista Rai (è stato anche vicedirettore del Tg1). «Ai no-vax cheandrebbero tolti iriproporrà agli ascoltatori una riflessione disul ruolo dell’informazione e sul senso di responsabilità di chi la fa. «Chi, come coloro che si definiscono no vax, passa gran parte del tempo collegato ai propri account, per alimentare fake news, bufale, commenti livorosi, tifoserie e attacchi personali, oggi ...

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - soloiopaolo : RT @Libero_official: Sconcerto a #DiMartedì: la #NoVax #FrancescaDonato sbandiera il sospetto che ci sia un legame tra la morte di #DavidSa… - paolocol1 : RT @Enneppi: Mentre viviamo il dolore forte per la perdita di David Sassoli, qualche vile ne sta insultando la memoria. Smettete, vi prego,… -

... vedi i barbari insulti e gli agghiaccianti cenni di gioia per la morte del presidente del Parlamento Europeo, è ormai storia che chiunque muoia, per i No Vax, muoia come conseguenza ...Sarà allestita domani la camera ardente in Campidoglio per, il presidente del Parlamento europeo morto ieri a 65 anni. Oggi il Cdm per decidere sui funerali di Stato , durato circa circa un quarto d'ora. Bandiere a mezz'asta nei palazzi Ue. ...Roma, 12 gen "La morte di David Sassoli provoca grande tristezza in chi lo ha conosciuto personalmente ma anche in chi lo ha imparato ad apprezzare come giornal ...Ieri abbiamo ricordato in aula l'ex presidente del Parlamento europeo David Sassoli, un avversario politico leale e sincero: e' una figura istituzionale che manchera'. Dall'opposizione Fratelli d ...