David Sassoli e la propaganda antivaccinista senza ritegno (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un utente Twitter che ha bloccato BUTAC da tempo, così che non possiamo vedere (almeno direttamente) la sua bacheca, ci viene segnalato per questo post: Rispetto per la morte di #DavidSassoli. ma è morto in seguito alla terza dose? Non c'è nessuna correlazione? Non rendete pubblica neppure l'autopsia? O non la fate neppure? Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia sanitaria mai esistita prima. L'utente è Paolo Becchi, filosofo e accademico italiano, ritenuto da certa stampa l'ideologo del Movimento 5 Stelle nel 2013, per poi allinearsi con le idea sovraniste della Lega di Salvini. Il post risale alle 8:54 di mattina dell'11 gennaio 2022. Un classico post che pur parlando di rispetto per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo in realtà è quanto di più lontano da quel rispetto che usa come paravento.

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - federicagea : RT @sbonaccini: Infangano persino David Sassoli, persona colta, gentile e perbene come pochi, per proseguire la delirante narrazione no-vax… - SenVincenzo : RT @sbonaccini: Infangano persino David Sassoli, persona colta, gentile e perbene come pochi, per proseguire la delirante narrazione no-vax… -