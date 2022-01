Dati Covid Oms: incredibilmente l’Italia figura fra i primi 5 Paesi al mondo che hanno registrato più contagi negli ultimi 7 giorni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) C’è qualcosa che non torna mai quando ci troviamo a sovrapporre l’enorme mole di Dati e numeri che, puntualmente, ogni giorno ci ragguagliamo circa la situazione sanitaria del Paese. Infatti se da un lato – non senza soddisfazione – apprendiamo che l’Italia è un paese modello in fatto di contenimento del virus e, che sempre da noi, è stata effettuato il record vaccinale, ci spiace, e non poco, leggere invece che, secondo da quanto registrato (e rilanciato) dall’Oms, oggi il nostro Paese sarebbe addirittura annoverato fra i 5 Paesi del mondo che hanno registrato il numero più alto di nuovi contagi Covid in 7 giorni. Dati Covid Oms: il record del numero di contagi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) C’è qualcosa che non torna mai quando ci troviamo a sovrapporre l’enorme mole die numeri che, puntualmente, ogni giorno ci ragguagliamo circa la situazione sanitaria del Paese. Infatti se da un lato – non senza soddisfazione – apprendiamo cheè un paese modello in fatto di contenimento del virus e, che sempre da noi, è stata effettuato il record vaccinale, ci spiace, e non poco, leggere invece che, secondo da quanto(e rilanciato) dall’Oms, oggi il nostro Paese sarebbe addirittura annoverato fra i 5delcheil numero più alto di nuoviin 7Oms: il record del numero di...

Advertising

NicolaPorro : ?? 'I dati sui #decessi #Covid sono falsati'. La rivelazione di #Bassetti fa discutere: 'Il paziente entra in ospeda… - borghi_claudio : Io non ho parole. La pandemia dei dati falsi. Non ne ha azzeccato uno, Draghi è scivolato sui numeri - repubblica : Bassetti: 'Basta con il report quotidiano, i dati sono gonfiati dai troppi tamponi. Il 35% dei ricoverati nei repar… - Lilithsatan2020 : RT @GiovaQuez: Speranza: 'Per violazioni obbligo over 50, sarà cura del Ministero Salute predisporre gli elenchi degli inadempienti. La nor… - Vale339Vale : RT @borghi_claudio: Io non ho parole. La pandemia dei dati falsi. Non ne ha azzeccato uno, Draghi è scivolato sui numeri -