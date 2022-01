Daniela, 54 anni, mamma e moglie. Il Covid se la porta via (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPisciotta (Sa) – Comunità sconvolta ed addolorata per la improvvisa morte di Daniela De Marte. La donna aveva 54 anni ed era ricoverata presso l’ospedale di Agropoli a seguito dello sviluppo del Covid-19. Risultata positiva al Sars-Cov-2 con il marito ed i giovanissimi figli, nelle ore in cui i familiari si sono negativizzati lei si è aggravata. Tanto da richiedere il ricovero. Lì, in un letto di ospedale, è deceduta l’11 gennaio. “La cerimonia funebre è prevista per le ore 11 del 12 gennaio. Ci sarà la benedizione della salma presso il cimitero della frazione Caprioli, laddove la donna viveva ed operava”, spiega il sindaco Ettore Liguori, visibilmente provato dalla notizia. “Daniela era una splendida mamma e moglie. Donna già funestata dalla vita: aveva ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPisciotta (Sa) – Comunità sconvolta ed addolorata per la improvvisa morte diDe Marte. La donna aveva 54ed era ricoverata presso l’ospedale di Agropoli a seguito dello sviluppo del-19. Risultata positiva al Sars-Cov-2 con il marito ed i giovanissimi figli, nelle ore in cui i familiari si sono negativizzati lei si è aggravata. Tanto da richiedere il ricovero. Lì, in un letto di ospedale, è deceduta l’11 gennaio. “La cerimonia funebre è prevista per le ore 11 del 12 gennaio. Ci sarà la benedizione della salma presso il cimitero della frazione Caprioli, laddove la donna viveva ed operava”, spiega il sindaco Ettore Liguori, visibilmente provato dalla notizia. “era una splendida. Donna già funestata dalla vita: aveva ...

