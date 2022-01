D’Amato: «Omicron quasi come morbillo, chi non si vaccina finisce in terapia intensiva» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’Assessore Regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato ha parlato oggi dell’emergenza Covid in Regione. L’occasione è stata l’inaugurazione a Fiumicino del nuovo HUB per i tamponi dedicati alle scuole gestito dalla Misericordia di Fiumicino, in collaborazione con Asl Rm 3 e Comune di Fiumicino. D’Amato ha ringraziato le Istituzioni ribadendo il particolare momento che stiamo vivendo “in cui dobbiamo avere prudenza, vaccini e tracciamento come linea di condotta”. Ieri intanto nel Lazio è stato aggiunto il record delle vaccinazioni, oltre 71.000, arrivando a 11,6 milioni di dosi e 2,6 milioni di terze dosi D’Amato: «Omicron contagiosa quasi come morbillo» L’Assessore ha indicato la strada percorrere, ovvero accelerare ulteriormente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’Assessore Regionale alla Sanità del Lazio Alessioha parlato oggi dell’emergenza Covid in Regione. L’occasione è stata l’inaugurazione a Fiumicino del nuovo HUB per i tamponi dedicati alle scuole gestito dalla Misericordia di Fiumicino, in collaborazione con Asl Rm 3 e Comune di Fiumicino.ha ringraziato le Istituzioni ribadendo il particolare momento che stiamo vivendo “in cui dobbiamo avere prudenza, vaccini e tracciamentolinea di condotta”. Ieri intanto nel Lazio è stato aggiunto il record dellezioni, oltre 71.000, arrivando a 11,6 milioni di dosi e 2,6 milioni di terze dosi: «contagiosa» L’Assessore ha indicato la strada percorrere, ovvero accelerare ulteriormente ...

CorriereCitta : D’Amato: «Omicron quasi come morbillo, chi non si vaccina finisce in terapia intensiva» - CiociariaO : Covid: «Picco previsto per la terza settimana di gennaio. Dobbiamo vaccinarci tutti» L’assessore Alessio D’Amato ne… - blogsicilia : #notizie #sicilia Omicron avanza, ospedali presi d'assalto e tracciamento saltato, 'A rischio tenuta sociale' -… - EmMicucci : #Covid #Scuola Longai (pediatri Lazio): Pediatri vogliono bambini tornino a scuola. Per questo diciamo ai genitori… -