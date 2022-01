Dakar 2022, risultati decima tappa moto: Toby Price si impone a Bisha, Van Beveren nuovo leader. Bene Danilo Petrucci, 12° (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Toby Price si sblocca e centra il suo primo successo di tappa nella Dakar 2022, imponendosi nella prova speciale di 375 km da Wadi Ad Dawasir a Bisha e facendo un bel balzo in avanti nella classifica generale delle moto. L’australiano della KTM, già due volte campione nel rally raid più prestigioso al mondo, è risalito infatti dalla nona alla sesta piazza overall ma il suo distacco dai primissimi sembra ormai incolmabile a due giornate dalla fine della manifestazione. Price, al sesto successo di tappa della carriera alla Dakar, ha sfruttato al meglio una buona posizione di partenza (17°) ed è stato il più veloce del lotto grazie ad una fantastica progressione nella seconda metà della prova, percorrendo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022)si sblocca e centra il suo primo successo dinellandosi nella prova speciale di 375 km da Wadi Ad Dawasir ae facendo un bel balzo in avanti nella classifica generale delle. L’australiano della KTM, già due volte campione nel rally raid più prestigioso al mondo, è risalito infatti dalla nona alla sesta piazza overall ma il suo distacco dai primissimi sembra ormai incolmabile a due giornate dalla fine della manifestazione., al sesto successo didella carriera alla, ha sfruttato al meglio una buona posizione di partenza (17°) ed è stato il più veloce del lotto grazie ad una fantastica progressione nella seconda metà della prova, percorrendo ...

Advertising

dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - Eurosport_IT : Certe volte basta così poco, bravo Danilo Petrucci ??? #Dakar2022 - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - infoitsport : Dakar 2022, tappa 10 - Alti e bassi KTM: Price vince, Benavides out, Petrucci veloce - gponedotcom : 10^ Tappa: vince Price, Benavides si ritira, Petrucci a un soffio dalla top ten: Succede di tutto nella speciale ch… -