Dakar 2022: Price svetta nella decima tappa, Petrucci brilla e sfiora la top ten - News (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una cosa è certa, la decima tappa della Dakar 2022, che ha visto i protagonisti percorrere 375 km da Wadi Ad Dawasir a Bisha, non ha lesinato in quanto a colpi di scena e cambi di posizione in ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una cosa è certa, ladella, che ha visto i protagonisti percorrere 375 km da Wadi Ad Dawasir a Bisha, non ha lesinato in quanto a colpi di scena e cambi di posizione in ...

Advertising

dakar : Stage 9 - ?? Quads ?? Pablo Copetti ?? Alexandre Giroud ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - SkySportMotoGP : Dakar 2022, a Price la 10^ tappa. Petrucci chiude undicesimo, Van Beveren torna leader #SkyMotori #Dakar2022 - periodicodaily : Dakar 2022: soprese a due ruote nella Tappa 10 #Dakar #Dakar2020 @RiccardoTrullo -