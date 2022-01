Dakar 2022: Kevin Benavides alza bandiera bianca (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Dakar 2022 perde un suo protagonista, Kevin Benavides. Nel corso della decima tappa, il rider argentino è stato costretto al ritiro. L’argentino campione dell’edizione 2021, aveva deciso per quest’anno di cambiare casacca, passando da Honda a KTM. Il suo rally però non è iniziato nel migliore dei modi, anche se nel corso delle tappe aveva risalito la china. Al momento del ritiro, Kevin era risalito al terzo posto nella classifica generale. Dakar 2022: tutti vicini nella Tappa 9 Dakar 2022: perché Benavides si è ritirato? Tutto sembrava procedere bene per Benavides. Il pilota era in lotta con Joan Barreda per il primo posto di tappa, con un distacco di soli 47?. Ma poi, al Km 133, la sua ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Laperde un suo protagonista,. Nel corso della decima tappa, il rider argentino è stato costretto al ritiro. L’argentino campione dell’edizione 2021, aveva deciso per quest’anno di cambiare casacca, passando da Honda a KTM. Il suo rally però non è iniziato nel migliore dei modi, anche se nel corso delle tappe aveva risalito la china. Al momento del ritiro,era risalito al terzo posto nella classifica generale.: tutti vicini nella Tappa 9: perchési è ritirato? Tutto sembrava procedere bene per. Il pilota era in lotta con Joan Barreda per il primo posto di tappa, con un distacco di soli 47?. Ma poi, al Km 133, la sua ...

