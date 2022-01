Dakar 2022, decima tappa quad: Medeiros vince la speciale, Giroud padrone assoluto della classifica. Ritiro per Copetti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Marcelo Medeiros (Team Marcelo Medeiros) resiste all’ipotetico ritorno del polacco Kamil Wi?niewski (Orlen Team) e conquista la decima tappa della Dakar 2022 per quanto riguarda i quad. Terzo posto per il francese Alexandre Giroud (Yamaha), sempre più leader della graduatoria assoluta. Subito colpi di scena nella speciale frazione tra i quad. L’americano Pablo Copetti (Yamaha) è stato costretto sin da subito ad alzare bandiera bianca in seguito ad un problema al motore. Quest’ultimo era secondo dopo la speciale di ieri con 24 minuti di ritardo su Alexandre Giroud (Yamaha). Il transalpino ha provato a prendere il largo, una missione non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Marcelo(Team Marcelo) resiste all’ipotetico ritorno del polacco Kamil Wi?niewski (Orlen Team) e conquista laper quanto riguarda i. Terzo posto per il francese Alexandre(Yamaha), sempre più leadergraduatoria assoluta. Subito colpi di scena nellafrazione tra i. L’americano Pablo(Yamaha) è stato costretto sin da subito ad alzare bandiera bianca in seguito ad un problema al motore. Quest’ultimo era secondo dopo ladi ieri con 24 minuti di ritardo su Alexandre(Yamaha). Il transalpino ha provato a prendere il largo, una missione non ...

