Da una multa fino a tre anni di carcere: ecco cosa rischia Djokovic in Serbia per avere violato l’isolamento (Di giovedì 13 gennaio 2022) Novak Djokovic rischia una multa o persino il carcere in Serbia. Il tennista numero uno del mondo potrebbe pagare cara la decisione di violare l’isolamento mentre era positivo al Covid il mese scorso, riferiscono fonti legali citate dal Guardian. La prima ministra serba Ana Brnabic ha definito il comportamento di Djokovic «una chiara violazione» delle regole. Infrangere le regole di isolamento in Serbia è un reato ai sensi dell’articolo 248 del codice penale, punibile con una multa o a una pena detentiva fino a tre anni. Avvocati citati dai media serbi hanno spiegato che Djokovic, in quanto figura estremamente popolare nel Paese, potrebbe andare incontro a una sanzione esemplare nel ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) Novakunao persino ilin. Il tennista numero uno del mondo potrebbe pagare cara la decisione di violarementre era positivo al Covid il mese scorso, riferiscono fonti legali citate dal Guardian. La prima ministra serba Ana Brnabic ha definito il comportamento di«una chiara violazione» delle regole. Infrangere le regole di isolamento inè un reato ai sensi dell’articolo 248 del codice penale, punibile con unao a una pena detentivaa tre. Avvocati citati dai media serbi hanno spiegato che, in quanto figura estremamente popolare nel Paese, potrebbe andare incontro a una sanzione esemplare nel ...

