Cultura | Lega | ' ok Piano nazionale per la lettura'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "L'adozione del Piano nazionale 2021-2023 per la promozione della lettura è un passo importante per promuovere un esercizio fondamentale e un atto dovuto per la sopravvivenza del nostro patrimonio Culturale nelle nuove generazioni. Esso prevede l'istituzione di un Fondo di oltre 4,3 milioni di euro annui per promuovere la lettura, potenziando le iniziative volte ad accrescere tale esercizio negli istituti scolastici e individuando i poli responsabili del servizio bibliotecario". Così in una nota i deputati della Lega in commissione Cultura alla Camera, a margine dell'approvazione in commissione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2021-2023.

