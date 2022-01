Crescono i contagi tra bimbi e al San Paolo apre il reparto Covid per neonati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Crescono velocemente i contagi tra i bambini in Lombardia, soprattutto quelli nella fascia 5-11 anni tra i quali la percentuale di vaccinati è ancora 'bassa', si "aggira intorno al 15%". E aumentano, ma non alla stessa velocità, anche i ricoveri. Un incremento che ha spinto l'ospedale San Paolo di Milano ad aprire un reparto Covid per i neonati, a partire dal 4 gennaio. Ne parla all'AGI, Giuseppe Banderali, direttore dell'unità di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale San Paolo di Milano e vice Presidente SiP, Società italiana di Pediatria. "Nell'ultimo mese - spiega - abbiamo avuto un incremento dei bambini ricoverati per coronavirus. Abbiamo 5 stanze di isolamento dedicate ai pazienti con coronavirus, sempre occupate, e 3 bambini ricoverati" per questa ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI -velocemente itra i bambini in Lombardia, soprattutto quelli nella fascia 5-11 anni tra i quali la percentuale di vaccinati è ancora 'bassa', si "aggira intorno al 15%". E aumentano, ma non alla stessa velocità, anche i ricoveri. Un incremento che ha spinto l'ospedale Sandi Milano ad aprire unper i, a partire dal 4 gennaio. Ne parla all'AGI, Giuseppe Banderali, direttore dell'unità di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Sandi Milano e vice Presidente SiP, Società italiana di Pediatria. "Nell'ultimo mese - spiega - abbiamo avuto un incremento dei bambini ricoverati per coronavirus. Abbiamo 5 stanze di isolamento dedicate ai pazienti con coronavirus, sempre occupate, e 3 bambini ricoverati" per questa ...

