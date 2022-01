Cresce l’offerta di lavoro | si stimano oltre le 5000 assunzioni in tutta la provincia

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Monica De Santis Ancora un segno + per quanto concerne le previsioni occupazionali indi?Salerno. A comunicarlo la Camera di?Commercio che fa sapere che indi Salerno nel mese di gennaio sono programmate circa 5.780 entrate di cui circa tra i 1.445 giovani; nella regione Campania 29.100, nell’area del Sud ed Isole saranno 97.000 e in Italia complessivamente 458.000. Le entrate previste in, invece, nel periodo gennaio – marzo 2022 sono di circa 17.370 unità ed il trend, dunque è più che positivo. Un trend che va in aumento rispetto al trimestre gennaio /marzo 2021 (+3.510 unità); positivo anche il confronto rispetto a gennaio 2021 (+1.550 unità). La domanda diè trainata, nella nostra, come a livello nazionale, prevalentemente dai contratti a termine 69% ...