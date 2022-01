Crepet | “Del discorso di Draghi salvo una sola cosa | bisogna tenere le scuole aperte Bonus psicologo? Una presa per i fondelli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “La primada fare è capire la causa di questo diffuso disagio psicologico negli adolescenti. E la risposta è la dad o perlomeno in gran parte. Delle parole diin conferenza stampasolo unale. Questo deve essere un mantra”. Sono le parole dello psichiatra Paoloche, intervenuto nella trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus), analizza le motivazioni che hanno portato a circa un raddoppio dei disturbi psicologici negli under 18.spiega: “I ragazzi devono tornare a scuola. E questa è cura, non è una partita burocratica. Se tu stai a scuola, vedi gli amici, organizzi delle attività, hai un gruppo e soprattutto non interrompi la formazione di ...