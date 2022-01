Covid, vaccino ai bambini. I dati dagli Usa: “Su 8,7 milioni di vaccinazioni 100 eventi avversi seri e 11 di miocardite” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre in Italia la vaccinazione pediatrica è partita da poco meno di un mese (673mila i bambini tra i 5 e gli 11 che hanno ricevuto almeno una dose pari al 18% della platea), dagli Stati Uniti (che hanno iniziato a novembre) arrivano i primi consistenti dati sulla sicurezza del composto anti Covid. Una analisi condotta negli Usa dai Cdc (Centers for disease control and prevention) sulle segnalazioni giunte al sistema di sorveglianza Vaers (Vaccine Adverse Event Reporting System) in relazione ad oltre 8,7 milioni di vaccinazioni di bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Il sistema di sorveglianza ha raccolto nel complesso poco più di 4.000 segnalazioni di eventi avversi, di cui il 97,6% lievi. Tra i 100 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mentre in Italia la vaccinazione pediatrica è partita da poco meno di un mese (673mila itra i 5 e gli 11 che hanno ricevuto almeno una dose pari al 18% della platea),Stati Uniti (che hanno iniziato a novembre) arrivano i primi consistentisulla sicurezza del composto anti. Una analisi condotta negli Usa dai Cdc (Centers for disease control and pron) sulle segnalazioni giunte al sistema di sorveglianza Vaers (Vaccine Adverse Event Reporting System) in relazione ad oltre 8,7dididi età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Il sistema di sorveglianza ha raccolto nel complesso poco più di 4.000 segnalazioni di, di cui il 97,6% lievi. Tra i 100 ...

