Covid | Toscana | 13 341 nuovi ciontagi | oggi 12 gennaio Tasso positivi 18 | 48% in lieve calo

I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana sono 13.341 su 72.195 test di cui 25.068 tamponi molecolari e 47.127 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 18,48% (69,6% sulle prime diagnosi).E' quanto reso noto dal presidente della Regione Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri sia il numero dei casi (erano 16.290) che quello dei test effettuati (erano 87.520) è inferiore L'articolo proviene da Firenze Post.

