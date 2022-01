Covid: tamponi gratuiti e test ‘sospesi’ nel Napoletano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due giornate di tamponi gratuiti e test rapidi ”sospesi” per chi non può permettersi di sostenerne i costi. Sono le iniziative adottate dal comitato della salute pubblica dell’area vesuviana che, in collaborazione con la sezione di Torre Annunziata (Napoli) di Confcommercio e la farmacia Napolitano di Boscotrecase, ha programmato per sabato e domenica prossimi due giornate durante le quali verranno distribuiti i test rapidi molecolari a prezzo di costo (3 euro, ribattezzato tampone sociale) e saranno raccolti fondi (attraverso la formula del ”tampone sospeso”) per chi non può permettersi di sostenere i costi di acquisto. Inoltre nelle stesse giornate il test rapido antigenico di autovalutazione verrà eseguito gratuitamente da operatori sanitari volontari accreditati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Due giornate dirapidi ”sospesi” per chi non può permettersi di sostenerne i costi. Sono le iniziative adottate dal comitato della salute pubblica dell’area vesuviana che, in collaborazione con la sezione di Torre Annunziata (Napoli) di Confcommercio e la farmacia Napolitano di Boscotrecase, ha programmato per sabato e domenica prossimi due giornate durante le quali verranno distribuiti irapidi molecolari a prezzo di costo (3 euro, ribattezzato tampone sociale) e saranno raccolti fondi (attraverso la formula del ”tampone sospeso”) per chi non può permettersi di sostenere i costi di acquisto. Inoltre nelle stesse giornate ilrapido antigenico di autovalutazione verrà eseguito gratuitamente da operatori sanitari volontari accreditati ...

