Covid, Speranza: “Il Governo continuerà a puntare sul Green Pass. Ad oggi 194 milioni di certificati scaricati” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "La strategia del Governo continuerà a puntare in maniera molto significativa sul Green Pass". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question time in Aula alla Camera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "La strategia delin maniera molto significativa sul". Così il ministro della Salute, Roberto, rispondendo al Question time in Aula alla Camera. L'articolo .

Advertising

LaStampa : Covid, il ministro Speranza con un semplice grafico spiega il grave impatto dei No Vax su Sanità e contagi - Agenzia_Ansa : Bassetti: 'Basta col report giornaliero, mette solo ansia'. 'Importante sapere quanti in ospedale con polmonite da… - FratellidItalia : L’allarme lanciato dalla Società Italiana di Chirurgia evidenzia la drammatica situazione delle prestazioni ospedal… - Uleprr : RT @valy_s: “Grossolani errori matematici che non avrebbe compiuto nemmeno un ragazzino delle elementari in DAD” @FrancoBechis magistralmen… - LaStampa : Covid, Speranza: “Un miliardo di euro per recuperare visite e screening” -