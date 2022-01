Covid | sale la pressione sugli ospedali Calabria e Sicilia sempre più verso l' arancione

Advertising

Agenzia_Ansa : Emorragia di pubblico, incassi a picco, distribuzioni impaurite e intenzionate a bloccare l'uscita di titoli import… - fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Nuove misure di contrasto insufficienti, tardive e frutto di compromessi politici al ribasso. Sale p… - Agenzia_Ansa : Monitoraggio Gimbe, impennata di casi di Covid: +153% in sette giorni. Attualmente positivi 1,2 milioni. La 'sanità… - SebyPiccolo1 : RT @lasiciliait: La Sicilia tra le 11 regioni in cui sale il tasso dei ricoveri in terapia intensiva - Dadazyb : RT @Agenzia_Ansa: Emorragia di pubblico, incassi a picco, distribuzioni impaurite e intenzionate a bloccare l'uscita di titoli importanti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sale

Il Sole 24 ORE

...di somministrazioni per i vaccini anti -: oltre 686mila, con 77.500 prime dosi, di cui 48mila bambini e 22.500 over 50. Lo fa sapere la struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo....... a livello giornaliero, cresce in 11 regioni: la PA di Trento arriva al 31%,del 4% in Abruzzo ... la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica con pazienti. In ...Sale al 18% (+1%) in Italia l'occupazione delle terapie intensive ... la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica con pazienti Covid. In 24 ore, il tasso cresce in 13 ...Agenas: "Il tasso di occupazione delle terapie intensive sale in 11 regioni. Pa Trento arriva al 31%, +4% in Abruzzo, +3% in Sicilia e Umbria" ...