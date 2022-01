Covid, record di vaccini in Italia, 686mila dosi. Stop alle squadre con il 35% dei positivi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Continua il trend positivo di prime e terze dosi. Ieri sono state somministrate oltre 686mila vaccinazioni, di cui circa 77.600 prime dosi (48mila bambini) e 22.500 prime dosi over 50. Circa 550mila i booster. Sono i dati del team del commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, che ha ringraziato il personale sanitario “per il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Continua il trend positivo di prime e terze. Ieri sono state somministrate oltrevaccinazioni, di cui circa 77.600 prime(48mila bambini) e 22.500 primeover 50. Circa 550mila i booster. Sono i dati del team del commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, che ha ringraziato il personale sanitario “per il L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Adnkronos : In #Israele nuovo record di contagi, quasi 44.000 in un giorno. #Covid. - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nuovo record di contagi da Covid: sono 220.532 nelle ultime 24 ore, un numero mai registrato in Italia… - Adnkronos : 'L’#Italia è fra i 5 Paesi con record settimanale di casi #covid, sono oltre 1 mln” fa sapere l’Oms. #ultimora - andreap46674638 : RT @Adnkronos: 'L’#Italia è fra i 5 Paesi con record settimanale di casi #covid, sono oltre 1 mln” fa sapere l’Oms. #ultimora - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Nuovo record di dosi di vaccino somministrate: quasi 700mila in un giorno. #covid -