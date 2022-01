Covid | quanto incidono i malati Covid sugli ospedali e quali sono a rischio

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo i dati Fiaso di un'indagine condotta su 6, risulta che il 66% dei pazienti ricoverati è contagiato dal virus, mentre il restante 34% è ricoverato per altre patologie e ha anche un tampone positivo. Sempre fra i ricoverati, l'86% è non vaccinato o vaccinato da più di 4 mesi, mentre il restante 14% ha già ricevuto il booster. Tra gli over 80 1 su 6 è poco protetto

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 17,3% degli adolescenti, travolti dalla pandemia, pensa che sarebbe meglio morire o dice di volersi far del male… - RobertoBurioni : Djokovic 1) ha ammesso di non essersi vaccinato, quindi di essere un irresponsabile; 2) ha ammesso di avere avuto… - Corriere : «Sta diventando comune quella che chiamiamo disinibizione comportamentale. I vaccinati si sentono più protetti di q… - Fragar1970 : @Dayne999 Si vede che anche li ci sono gli interessi economici fortemente legati al Covid. Quanto percepiranno le l… - viviana_mazza : RT @Corriere: «Sta diventando comune quella che chiamiamo disinibizione comportamentale. I vaccinati si sentono più protetti di quanto non… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quanto

Adnkronos

E in settimana dovrebbe tenersi un vertice del centrodestra ( L'INCOGNITANELLA CORSA AL ... Intanto però, stando adichiarato da Enrico Letta, Berlusconi starebbe contattando i grandi ...emerge dal monitoraggio Agenas dell'11 gennaio. Il tasso cala in Friuli (al 21%) e PA ... la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica con pazienti. In 24 ...Ieri nuovo record nelle somministrazioni di vaccino anti-covid con quasi 700mila dosi inoculate. Secondo quanto fa sapere la struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale ...È quanto emerge dal monitoraggio Agenas dell'11 gennaio ... la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica con pazienti Covid. In 24 ore, il tasso cresce in 13 regioni: in ...