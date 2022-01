Covid | presidente virologi | “Bollettino va cambiato | studiare i ricoveri”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Continuare a conteggiare ogni giorno le persone positive a”, come se nulla da inizio pandemia fosse, “non è giusto e rischia di confondere, di terrorizzare e di condizionare la popolazione oltre a quanto questa malattia ha già fatto”. Lo dichiara in un’intervista all’Adnkronos Salute ildella Società italiana dia (Siv-Isv), Arnaldo Caruso. Ilva, sostiene, “focalizzando l’attenzione sui. Indicando cioè solo quelli ‘per’ e non quelli ‘con'”, e “cercando di capire chi sono i pazienti che finiscono in ospedale” nonostante l’aumento della popolazione vaccinata e la crescente prevalenza di Omicron. Variante ormai nota per essere molto più trasmissibile, ricorda ...

Una sorveglianza di questo tipo, fatta possibilmente dall'Istituto superiore di sanità - propone ilSiv - Isv - non solo aiuterà a gestire la pressione di- 19 sugli ospedali, ma ci ...«De Luca ha accusato Draghi di demagogia ma il demagogo è proprio lui, perché la regione Campania pubblica i dati dei risultati dei test a seconda della convenienza politica e personale del presidente ...Parte oggi la distribuzione di circa 20mila mascherine FFP2 destinate alle famiglie in difficoltà economica e, più in generale, alle fasce deboli della popolazione residenti nei 28 comuni dell'Ambito ...