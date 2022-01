Covid, Pfizer annuncia: Il vaccino aggiornato contro Omicron sarà pronto a marzo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Pfizer ha annunciato che a marzo sarà pronto il vaccino Covid aggiornato contro Omicron. A Fanpage.it il virologo Fabrizio Pregliasco commenta: “Il meccanismo penso che sarà come quello della vaccinazione antinfluenzale. C’è l’esigenza di approfondire alcune cose, come confermare l’efficacia e la sicurezza su un campione di soggetti. Lo si fa normalmente con la vaccinazione antinfluenzale ogni anno. È necessaria un’integrazione degli studi. La registrazione rimane la stessa ma si fa uno studio di verifica”. “Sicuramente alla fine di questo inverno un bel po’ di noi si sarà sicuramente infettato – aggiunge -. Quindi la quota di soggetti ancora suscettibili nel ‘prossimo giro’ in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022)hato che ail. A Fanpage.it il virologo Fabrizio Pregliasco commenta: “Il meccanismo penso checome quello della vaccinazione antinfluenzale. C’è l’esigenza di approfondire alcune cose, come confermare l’efficacia e la sicurezza su un campione di soggetti. Lo si fa normalmente con la vaccinazione antinfluenzale ogni anno. È necessaria un’integrazione degli studi. La registrazione rimane la stessa ma si fa uno studio di verifica”. “Sicuramente alla fine di questo inverno un bel po’ di noi sisicuramente infettato – aggiunge -. Quindi la quota di soggetti ancora suscettibili nel ‘prossimo giro’ in ...

