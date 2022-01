Covid | oltre 220 mila nuovi positivi e 294 vittime

Advertising

GuidoDeMartini : ?? SPUNTO DI RIFLESSIONE ?? NELLA FOTO IL ALTO: le parole di Luc Montagnier, da riconsiderare alla luce della evoluzi… - Agenzia_Ansa : Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron d… - ladyonorato : “Sono necessari e andrebbero sviluppati vaccini contro il Covid-19 che abbiano un alto impatto sulla prevenzione de… - MarySpes : RT @GuidoDeMartini: ?? SPUNTO DI RIFLESSIONE ?? NELLA FOTO IL ALTO: le parole di Luc Montagnier, da riconsiderare alla luce della evoluzione… - occhio_notizie : Morta una 54enne di Pisciotta: positiva da oltre un mese al Covid -

duemila aziende hanno dovuto ridurre l'orario a causa di quarantene e casiche hanno colpito i lavoratori, e qualche imprenditore. Si tratta del 15% circa dei pubblici esercizi. Il 4% ...Torna a crescere la curva del contagio di Omicron. Numeri da record e una progressione che sembra ...La pandemia da Covid-19 è tutt’altro che esaurita ... Il diffondersi di approcci di Evidence Based Medicine e Value Based Healthcare, oltre allo sviluppo delle prime iniziative di ricerca clinica ...L'allerta ormai è partita da diverse settimane ma, ora, i dati iniziano a far paura. Nella Penisola infatti, continuano a salire contagi e ricoveri tra i bambini per Covid.