Covid oggi Veneto | 19 811 contagi e 32 morti | bollettino 12 gennaio

Sono 19.811 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi, 12 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 32 morti, che portano il totale dei decessi a 12.621. Diminuiscono i pazienti Covid ricoverati in ospedale: sono 1.387 i malati in area medica (-117) e 197 in terapia intensiva (-5).

CottarelliCPI : Oggi si discute (vedi #Bassetti) se sia ancora giusto dare i numeri giornalieri del Covid. Per me informare non è m… - GiovanniToti : Pandemia burocratica! Questo è diventato il Covid. Il Governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici,… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Fikayo #Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni' - Davide70405052 : RT @a_meluzzi: Vaccino Covid, Aifa non promulga più rapporti sugli eventi avversi • Imola Oggi - EnricoVerga : RT @AmbCina: #COVID-19 : ad oggi in #Cina oltre 1,21 mld di persone sono state completamente vaccinate. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Gb: rivolta Tory su 'partygate', Johnson si scusi o vada via Giornata di passione oggi in Parlamento per Boris Johnson, atteso nel Question Time del mercoledì alla Camera dei Comuni ... in violazione alle restrizioni del lockdown anti Covid allora in vigore, ...

Covid: Cina, 3 condanne fino a 57 mesi, violata prevenzione La sentenza è stata emessa dal tribunale venerdì, ma è stata diffusa oggi dai media cinesi, ricostruendo il focolaio locale di novembre 2020 generato, secondo le autorità sanitarie locali, da una ...

Coronavirus oggi: Agenas: l’occupazione dei reparti sale al 27%. In crescita 13 regioni Il Sole 24 ORE Erice, in consiglio comunale si discute la mozione contro la violenza sulle donne Convocato per oggi, alle 15, in modalità on line, il Consiglio comunale di Erice discuterà sulla mozione contro la violenza sulle donne, a firma del consigliere pentastellato Alessandro Barracco, “Se ...

Trasporto aereo, investimenti in tecnologia a prova di crisi (Teleborsa) - La pandemia di Covid-19 non si è tradotta in un taglio degli investimenti in tecnologia, che anzi sono aumentati nel corso del 2021. E la maggioranza delle compagnie aeree (84%) e degli ...

