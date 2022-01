Covid oggi Puglia, 3.993 contagi e nessun morto: bollettino 12 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 3.993 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 gennaio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 86.037tamponi, sono così distribuiti per provincia: Bari: 1.298; Bat: 258; Brindisi: 478; Foggia: 406; Lecce: 1.000; Taranto: 500; Residenti fuori regione: 45; Provincia in definizione: 8. Sono 65.772 le persone attualmente positive, 490 persone ricoverate in area non critica e 51 in terapia intensiva. Dati complessivi: 367.476 casi totali, 6.515.241 tamponi eseguiti, 294.676 persone guarite e 7.028 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 3.993 i nuovida coronavirus12in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 86.037tamponi, sono così distribuiti per provincia: Bari: 1.298; Bat: 258; Brindisi: 478; Fa: 406; Lecce: 1.000; Taranto: 500; Residenti fuori regione: 45; Provincia in definizione: 8. Sono 65.772 le persone attualmente positive, 490 persone ricoverate in area non critica e 51 in terapia intensiva. Dati complessivi: 367.476 casi totali, 6.515.241 tamponi eseguiti, 294.676 persone guarite e 7.028 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

