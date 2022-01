Covid oggi Italia, Speranza: “Fase nuova e molto complessa” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non c’è alcun dubbio che siamo in una Fase epidemica” del Covid “nuova e densa di molte complessità, dovute in primis all’impatto della variante Omicron che ha provocato la crescita dei casi a livello nazionale e mondiale”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo al Question time alla Camera, che ha anche sottolineato come ieri c’è stato il “record di vaccinazioni da inizio campagna, 700mila dosi”. “Monitoriamo con grande attenzione il dato delle ospedalizzazioni e c’è una dato con cui dobbiamo fare i conti: il rapporto casi e ospedalizzazioni è radicalmente cambiato in questa stagione grazie all’altissimo tasso di vaccinazione del Paese”, ha aggiunto. “Siam arrivati in Italia all’89,58% di prime dosi. Questo ha una conseguenza, ad un aumentare di casi non corrispondono le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Non c’è alcun dubbio che siamo in unaepidemica” dele densa di molte complessità, dovute in primis all’impatto della variante Omicron che ha provocato la crescita dei casi a livello nazionale e mondiale”. Così il ministro della Salute Roberto, rispondendo al Question time alla Camera, che ha anche sottolineato come ieri c’è stato il “record di vaccinazioni da inizio campagna, 700mila dosi”. “Monitoriamo con grande attenzione il dato delle ospedalizzazioni e c’è una dato con cui dobbiamo fare i conti: il rapporto casi e ospedalizzazioni è radicalmente cambiato in questa stagione grazie all’altissimo tasso di vaccinazione del Paese”, ha aggiunto. “Siam arrivati inall’89,58% di prime dosi. Questo ha una conseguenza, ad un aumentare di casi non corrispondono le ...

