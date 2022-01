Covid oggi Italia, da Costa ipotesi revisione bollettino: le reazioni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Covid in Italia, “è opportuno arrivare a un bollettino anche con un approfondimento dei dati”. La proposta arriva dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di Adnkronos Live, parlando del report giornaliero sui contagi da Coronavirus. Bisogna “dire con chiarezza quanti sono i positivi vaccinati, quanti i non vaccinati e quante dosi hanno ricevuto”. “Così si fa operazione di trasparenza, penso che ci siano le condizioni per arrivare a due bollettini Covid a settimana” aggiunge. Una proposta che ha scatenato reazioni differenti. “Continuare a conteggiare ogni giorno le persone positive al Covid”, come se nulla da inizio pandemia fosse cambiato, “non è giusto e rischia di confondere, di terrorizzare e di condizionare la popolazione oltre a quanto questa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022)in, “è opportuno arrivare a unanche con un approfondimento dei dati”. La proposta arriva dal sottosegretario alla Salute Andrea, ospite di Adnkronos Live, parlando del report giornaliero sui contagi da Coronavirus. Bisogna “dire con chiarezza quanti sono i positivi vaccinati, quanti i non vaccinati e quante dosi hanno ricevuto”. “Così si fa operazione di trasparenza, penso che ci siano le condizioni per arrivare a due bollettinia settimana” aggiunge. Una proposta che ha scatenatodifferenti. “Continuare a conteggiare ogni giorno le persone positive al”, come se nulla da inizio pandemia fosse cambiato, “non è giusto e rischia di confondere, di terrorizzare e di condizionare la popolazione oltre a quanto questa ...

