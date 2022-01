Covid oggi Italia, Cartabellotta: “Propaganda no vax fuori luogo” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “La Propaganda no-vax è assolutamente fuori luogo”. Lo scrive su Twitter Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. La pandemia, spiega, “è in fase molto critica, con servizi sanitari territoriali in tilt e ospedali sempre più in sofferenza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Lano-vax è assolutamente”. Lo scrive su Twitter Nino, presidente della Fondazione Gimbe. La pandemia, spiega, “è in fase molto critica, con servizi sanitari territoriali in tilt e ospedali sempre più in sofferenza”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

CottarelliCPI : Oggi si discute (vedi #Bassetti) se sia ancora giusto dare i numeri giornalieri del Covid. Per me informare non è m… - GiovanniToti : Pandemia burocratica! Questo è diventato il Covid. Il Governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici,… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Fikayo #Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni' - CarloBarbagli : RT @a_meluzzi: Vaccino Covid, Aifa non promulga più rapporti sugli eventi avversi • Imola Oggi - Tucidide5 : RT @nonsonpago1: “Non possiamo uscirne uguali” “E quando mai” Grandissimo Mauro!… ???????? #Biani ! ?? #Covid #Disuguaglianza @mauro… -