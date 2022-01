Covid oggi Italia, aumentano ricoveri in ospedale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con i contagi che aumentano trainati dalla variante Omicron, salgono oggi in Italia anche i ricoveri Covid in ospedale, sia in area non critica che in terapia intensiva. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. In area non critica sono arrivati al 27% mentre i letti di terapia intensiva occupati da pazienti con Covid sono al 18%: entrambi sono un punto percentuale in più rispetto alla precedente rilevazione. I ricoveri in area non critica aumentano in 13 regioni: la Valle d’Aosta sfonda la quota del 50% (54%), con un aumento di 8 punti; Abruzzo (26%, +2 punti); Basilicata (21%, +1); Emilia Romagna (24%, +1); Lazio (25%, +1); Lombardia (31%, +2); provincia di Trento ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con i contagi chetrainati dalla variante Omicron, salgonoinanche iin, sia in area non critica che in terapia intensiva. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. In area non critica sono arrivati al 27% mentre i letti di terapia intensiva occupati da pazienti consono al 18%: entrambi sono un punto percentuale in più rispetto alla precedente rilevazione. Iin area non criticain 13 regioni: la Valle d’Aosta sfonda la quota del 50% (54%), con un aumento di 8 punti; Abruzzo (26%, +2 punti); Basilicata (21%, +1); Emilia Romagna (24%, +1); Lazio (25%, +1); Lombardia (31%, +2); provincia di Trento ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Djokovic, la mamma lo difende: 'In pubblico senza mascherina? Non sapeva di essere positivo' ... la donna ha spiegato che il figlio non sapeva del risultato positivo al test Covid quando è ... La decisione definitiva era prevista per oggi 12 gennaio, ma potrebbe ancora slittare.

Paesi Bassi: oggi nuova riunione commissione gestione pandemia Covid Amsterdam, 12 gen 11:05 - La commissione per la gestione della pandemia nei Paesi Bassi si riunisce in giornata per valutare la situazione epidemiologica e fornire...

Covid, news. Agenas: Occupazione intensive a 18%, tasso sale in 11 regioni. LIVE Sky Tg24 Contagi covid 19, cresce ogni giorno il numero dei contagiati Cresce ogni giorno il numero dei cittadini positivi al Covid 19 sul territorio di Torre del Greco. Sono 5 le nuove guarigioni registrate nella giornata dell’11 gennaio a Torre del Greco e 56 i ...

Trasporti. Flixbus riduce offerta in Italia del 30% Covid, nuovo record di casi: sono oltre 80mila 12 Gennaio 2022 L’I.C. Galluppi, Collodi, Bevacqua diretto dal DS Dott. Carlo Milidone, annuncia il proprio Open Day 2022, speciale iscrizioni 12 Gennaio ...

