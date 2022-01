Covid oggi Fvg, 4.651 contagi e 6 morti: bollettino 12 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 4.651 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 gennaio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 6 morti. Su 12.587 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.541 nuovi casi, con una percentuale di positività del 12,24%. Sono inoltre 18.347 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.110 casi (16,95%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 40 di cui 35 non vaccinate mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 351. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella da 0 a 19 anni (17,63%), seguita da 40 a 49 anni (17,59%), 50-59 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 4.651 i nuovida coronavirus12in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. Su 12.587 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.541 nuovi casi, con una percentuale di positività del 12,24%. Sono inoltre 18.347 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.110 casi (16,95%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 40 di cui 35 non vaccinate mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 351. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella da 0 a 19 anni (17,63%), seguita da 40 a 49 anni (17,59%), 50-59 ...

