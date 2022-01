Covid oggi Campania, 27.034 contagi e 20 morti: bollettino 12 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 27.034 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 gennaio in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 20 morti. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 118.028 test. Dei nuovi casi, 14.035 sono risultati positivi al tampone antigenico (su 64.401 test antigenici analizzati) e 12.999 al tampone molecolare (su 53.627 tamponi molecolari). Da ieri il bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania riporta sia il dato dei positivi al test antigenico che quello dei tamponi molecolari, fino a due giorni fa l’unico riportato sotto la voce “positivi del giorno”. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test analizzati è pari al 22,9%. Nel bollettino ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 27.034 i nuovida coronavirus12in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 20. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 118.028 test. Dei nuovi casi, 14.035 sono risultati positivi al tampone antigenico (su 64.401 test antigenici analizzati) e 12.999 al tampone molecolare (su 53.627 tamponi molecolari). Da ieri ilodierno diffuso dall’Unità di crisi della Regioneriporta sia il dato dei positivi al test antigenico che quello dei tamponi molecolari, fino a due giorni fa l’unico riportato sotto la voce “positivi del giorno”. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test analizzati è pari al 22,9%. Nel...

