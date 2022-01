Covid oggi Calabria, 2.288 contagi e 9 morti: bollettino 12 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 2.288 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 gennaio in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 9 morti. I nuovi casi individuati su 13.581 tamponi effettuati, +1.050 guariti. I decessi da inizio pandemia salgono a 1.687. Il bollettino, inoltre, registra +1.229 attualmente positivi, -16 ricoveri (per un totale di 394) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 38). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 2.288 i nuovida coronavirus12in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 9. I nuovi casi individuati su 13.581 tamponi effettuati, +1.050 guariti. I decessi da inizio pandemia salgono a 1.687. Il, inoltre, registra +1.229 attualmente positivi, -16 ricoveri (per un totale di 394) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 38). L'articolo proviene da Italia Sera.

