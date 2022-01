Covid, news. Speranza: "194 milioni di green pass scaricati in Italia fino ad oggi". LIVE (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Attesa per i dati del nuovo bollettino. Il ministro risponde al Question time alla Camera: "Al lavoro per migliorare automatismi green pass. Forte impatto dei non vaccinati sugli ospedali". L'allarme dell'Organizzazione mondiale della Sanità: "Omicron colpirà il 50% degli europei". Poi lancia l'appello sui vaccini: "Ne servono aggiornati, non possiamo andare avanti a colpi di richiami". Secondo Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca, "Omicron alla fine troverà tutti" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Attesa per i dati del nuovo bollettino. Il ministro risponde al Question time alla Camera: "Al lavoro per migliorare automatismi. Forte impatto dei non vaccinati sugli ospedali". L'allarme dell'Organizzazione mondiale della Sanità: "Omicron colpirà il 50% degli europei". Poi lancia l'appello sui vaccini: "Ne servono aggiornati, non possiamo andare avanti a colpi di richiami". Secondo Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca, "Omicron alla fine troverà tutti"

